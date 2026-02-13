  • İSTANBUL
Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! “O isim görevden ayrılıyor” iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası savunucularından Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın, Nisan ayında 65 yaşına girecek olması nedeniyle yasal yaş sınırına takılarak görevinden ayrılacağı öğrenildi. Ekonomi yönetimi, Akçay’ın tecrübesinden faydalanmaya devam etmek için idari görevinden ayrılıp doğrudan Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak kalması formülü üzerinde çalışıyor. Kuruldaki boş koltuklar ve Akçay’ın durumu, piyasaların 2026 yılı enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Foto - Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası

TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay için geri sayım başladı. Nisan ayında 65 yaşına girecek olan Akçay, yasal yaş sınırı nedeniyle görevinden ayrılacak. 2023 yılından bu yana uygulanan sıkı para politikasının en güçlü savunucularından biri olan Akçay’ın durumuna ilişkin ekonomi yönetimi alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

Foto - Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası

Akçay’ın "Başkan Yardımcılığı" unvanı yaş haddine takılsa da, kurulun teknik gücünü korumak adına farklı bir formül üzerinde duruluyor. Akçay’ın idari görevinden ayrıldıktan sonra, yaş sınırına takılmadan doğrudan Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görevine devam etmesi ihtimaller arasında.

Foto - Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası

Yedi sandalyeden oluşan Para Politikası Kurulu’nda şu an beş isim görev yapıyor. Akçay’ın durumu ve boş olan iki koltuk, faiz kararlarını veren bu kurulun geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Foto - Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası

Kurulun mevcut üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Dr. Fatih Karahan: Başkan Dr. Cevdet Akçay: Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan: Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu: Üye (Banka Meclisi Üyesi) Prof. Dr. Fatma Özkul: Üye

Foto - Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! "O isim görevden ayrılıyor" iddiası

Kurulda halihazırda iki başkan yardımcılığı koltuğu boş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yapılabilecek yeni atamalar, piyasaların 2026 yılındaki enflasyon ve sıkılaşma beklentileri üzerinde belirleyici olacak. Mayıs 2023 seçimleri sonrası başlayan "rasyonel ekonomi" hamlesinin, bu atamalarla nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor.

