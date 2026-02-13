Ekonomi yönetiminde beklenmedik gelişme! “O isim görevden ayrılıyor” iddiası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası savunucularından Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın, Nisan ayında 65 yaşına girecek olması nedeniyle yasal yaş sınırına takılarak görevinden ayrılacağı öğrenildi. Ekonomi yönetimi, Akçay’ın tecrübesinden faydalanmaya devam etmek için idari görevinden ayrılıp doğrudan Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak kalması formülü üzerinde çalışıyor. Kuruldaki boş koltuklar ve Akçay’ın durumu, piyasaların 2026 yılı enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.