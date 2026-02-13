Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip illeri belli oldu! En uzun ömürlü insanlar orada
TÜİK tarafından paylaşılan 2025 verilerine göre Türkiye'de 90 yaşını aşmış "asırık çınarların" sayısı 243 bin 713 kişi olarak kayıtlara geçerken, bu nüfusun en yoğun olduğu il 36 bin kişiyle İstanbul oldu. Ancak nüfusa oranla bakıldığında Tunceli, yüzde 0,89'luk yaşlı nüfus oranıyla Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı il olarak dikkatleri üzerine çekti. Veriler, 2007 yılından bu yana düzenli artış gösteren 90 yaş üstü nüfusun 16 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz yıl azaldığını da ortaya koydu.