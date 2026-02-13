Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip illeri belli oldu! En uzun ömürlü insanlar orada

Türkiye'de 90 yaşını geçen en çok kişinin yer aldığı il ise 36 bin 37 ile İstanbul olurken, bu kenti 15 bin 923 ile Ankara ve 15 bin 464 ile İzmir takip etti. İzmir'in ardından 7 bin 553 ile Bursa, 6 bin 458 ile Antalya, 5 bin 806 ile Konya, 5 bin 434 ile Balıkesir, 5 bin 167 ile Mersin, 5 bin 70 ile Samsun ve 5 bin 17 ile Adana sıralandı.