Türk borsasına yabancı ilgisi arttı!
Türk borsasına yabancı ilgisi arttı!

Küresel piyasalarda karma seyir dün de devam etti. Asya borsalarında seyir dalgalı, Avrupa'nın yönü hafif yükselişte. Türkiye’de ise BİST 100, 14 bin puanı aşarak rekor tazeledi.

Dünya piyasalarında dün karma bir tablo görünü­mü bulunuyordu. Asya borsaları özellikle Japonya baş­ta olmak üzere dalgalı bir seyir izledi.

ABD’de endekslerinde de paralel seyir sürdü. Avrupa’da yönünü hafif yükselişe çevirir­ken, Türkiye’de Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) yeni rekor seviyesini kaydetti. ABD’den ge­len güçlü istihdam verileri, do­ların bazı para birimlerine karşı toparlanmasına neden olurken, emtia piyasalarında özellik­le petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın talep tahmini­ni düşürmesiyle geriledi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yakla­şık 68,8 dolar civarına geriledi. Brent petrolde dün kayıp yüzde 1’i aştı.

Dolar endeksi paralel se­viyedeyken, dolar TL karşısında 43,6 lira seviyesinden işlem gör­dü. Önceki günkü kapanışa yakın seviyede bir grafik çizdi. Aynı şe­kilde euro/TL’de de 52 lira sevi­yesi seyredildi.

Çarşamba günü kapanış 52 liranın altındaydı. Va­deli altın işlemlerinde 5 bin do­lar seviyeleri yeniden aşıldı. Gün içinde 5 bin 122 dolar seviyele­ri görüldü. Ama seyri paralel ol­du.

1 haftada vadeli altın işlem­leri yüzde 4,2’nin üzerinde geti­ri sağladı. Gümüş ise Çarşamba gününü 84 dolara yakın bir sevi­ye ile kapamıştı. Dün ise en yük­sek 84,8 dolar seviyesine çıkmış ardından 82 dolara kadar gerile­mişti. Dün gümüşte kayıp yüzde 1,5 seviyelerine ulaştı.

