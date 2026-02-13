Türk borsasına yabancı ilgisi arttı!
Küresel piyasalarda karma seyir dün de devam etti. Asya borsalarında seyir dalgalı, Avrupa'nın yönü hafif yükselişte. Türkiye’de ise BİST 100, 14 bin puanı aşarak rekor tazeledi.
Dünya piyasalarında dün karma bir tablo görünümü bulunuyordu. Asya borsaları özellikle Japonya başta olmak üzere dalgalı bir seyir izledi.
ABD’de endekslerinde de paralel seyir sürdü. Avrupa’da yönünü hafif yükselişe çevirirken, Türkiye’de Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) yeni rekor seviyesini kaydetti. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, doların bazı para birimlerine karşı toparlanmasına neden olurken, emtia piyasalarında özellikle petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın talep tahminini düşürmesiyle geriledi.
Brent tipi ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yaklaşık 68,8 dolar civarına geriledi. Brent petrolde dün kayıp yüzde 1’i aştı.
Dolar endeksi paralel seviyedeyken, dolar TL karşısında 43,6 lira seviyesinden işlem gördü. Önceki günkü kapanışa yakın seviyede bir grafik çizdi. Aynı şekilde euro/TL’de de 52 lira seviyesi seyredildi.
Çarşamba günü kapanış 52 liranın altındaydı. Vadeli altın işlemlerinde 5 bin dolar seviyeleri yeniden aşıldı. Gün içinde 5 bin 122 dolar seviyeleri görüldü. Ama seyri paralel oldu.
1 haftada vadeli altın işlemleri yüzde 4,2’nin üzerinde getiri sağladı. Gümüş ise Çarşamba gününü 84 dolara yakın bir seviye ile kapamıştı. Dün ise en yüksek 84,8 dolar seviyesine çıkmış ardından 82 dolara kadar gerilemişti. Dün gümüşte kayıp yüzde 1,5 seviyelerine ulaştı.
