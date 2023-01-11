Davutoğlu'nun gazetesinde şok yazı! Ahmet Bey saçını başını yolacak

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Yusuf Ziya Cömert, altılı masadan bir halt olmayacağını zımnen de olsa itiraf etti.

"Vatandaşın gelir gelmez sistemi değiştirmekle meşgul olmayı, enerjisini sistemi değiştirmeye tahsis etmeyi vaat eden bir iktidarı dört gözle beklediğini düşünmüyorum" diyerek altılı masanın vaatlerine gönderme yapan Cömert, masadan verilen kararlılık mesajlarının da dağınıklık imajını dağıtmaya yetmediğine işaret etti.

İşte Davutoğlu'nu şoke edecek o yazının ilgili bölümü:

"‘6’lı Masa’nın neresi iyi’ sorusu ‘hiçbir tarafı iyi değil’ cevabını içerir.

(...) 6’lı Masa’nın genel görünümünde bu sorunun cevabının menfi olmasına sebep olabilecek aksaklıklar var.

(...) Neyden endişe ediyorlar?

Kılıçdaroğlu’nun seçilememesi ihtimalinden.

Bu endişenin vücut verdiği ihtirazi kayıtlar ciddi bir yekûn oluşturuyor.

Bu yekunu oluşturursan hasbelkader Kılıçdaroğlu’nu 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğin günden itibaren oluşturduğun yekunu bir yük olarak sırtında taşımaya mecbur kalırsın.

6 tane farklı parti birlikte seçimi kazandıklarından kararları nasıl alacaklar?

Yeni Cumhurbaşkanı icraatı nasıl yapacak?

Bu soru külfet çağrışımı yapıyor.

Her meselede bir araya gelip karar almaları mı gerekecek?

Hiç pratik değil.

Vaat ettikleri ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’e nasıl bir prosedürle geçecekler?

Bunun içinde de külfet var.

Meclis’te çoğunluk lazım, bulursun, bulamazsın, buldun diyelim o zaman yeniden seçime gitmen lazım, bunca sorun birikti onları çözmeden nereye gideceksin?

İyi bir şey olabilir parlamenter sistem.

İçinde kuvvetler ayrılığı olan bir başkanlık sistemi de iyi bir şey olabilir.

Fakat bunlar iktidarı devralan bir heyetin ancak paralel gündemi olabilir.

Yani icraata kesintisiz devam edersin, elindeki sistem hangisiyse onunla.

Önceliğin birikmiş sorunları çözmek olur.

Ama bir taraftan da hangi idare sistemine geçeceksen onun çalışmasını yaparsın.

Vatandaşın gelir gelmez sistemi değiştirmekle meşgul olmayı, enerjisini sistemi değiştirmeye tahsis etmeyi vaat eden bir iktidarı dört gözle beklediğini düşünmüyorum.

Yetki elinde, çöz işte sorunları.

(...) Bu arada, geçenlerde Yıldıray Oğur yazısında “Henüz elde edilmemiş bir iktidarın yozlaştırması”ndan bahsediyordu.

Tabir hoşuma gitti.

(...) 6’lı Masa’nın liderleri bilhassa toplantılar vesilesiyle birlik, beraberlik görüntüleri veriyorlar.

Toplantıların sonuç bildirilerinde de kararlılık mesajı yayınlıyorlar.

Ancak kararlılık mesajlarının seyrek frekansı dağınıklık imajını dağıtmaya yetmiyor. (...)"