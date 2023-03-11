Davutoğlu'nun gazetesinde skandal! Bu adam ne saçmalıyor böyle

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan liberal artığı Ali Bayramoğlu, HDP'ye övgüler yağdırdı.

Bütün Kürtler sanki HDP'ye oy veriyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışan Bayramoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısını "demokratik güç" olarak nitelendirerek de büyük bir pişkinliğe imza attı.

Bayramoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Türk muhalefeti Kürt seçmenin -HDP seçmeni diyelim- farkına varıyor.

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Seçimleri kazanmak, Erdoğan’ı yenmek, iktidarı değiştirmek için onların desteğinin, üstelik firesiz desteklerinin şart olduğunu görüyor, biliyor.

Zira açık: Muhalefetin seçimleri kazanması için tüm dinamik demokratik güçlerin, tüm muhaliflerin birleşmesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık sonrası ilk açıklamasının “HDP’yi elbette ziyaret edeceğim” demesi boşuna değil.

Akşener’in “anlaştık ama HDP’li bakan söz konusu değil” çıkışını, Mithat Sancar’ın “bakanlık beklentimiz yok” sözleriyle savuşturması ve bunun yarattığı rahatlama da boşuna değil."