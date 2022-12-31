Davutoğlu’nun gazetesinde, sahtekarlık ve eşcinselliğe ödül!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, LGBTİ sapkınlığını meşrulaştıran Kurak Günler isimli rezil filme, Gelecek Partisi'nin medya organı Karar gazetesinin yaptığı güzellemeyi eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi..

Yıllarca Tayyip Erdoğan ile birlikte, muhafazakar kimlikle gazetecilik yapan isimlerin yönetiminde çıkan Karar gazetesi..

En başta, 28 Şubat sürecinde, el ele eyleminin öncüsü olduğu gerekçesi ile, idam cezası talepli iddianameye ismi yazılan Ahmet Taşgetiren..

Hafız olduğunu beyan eden, Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile AK Parti’de milletvekili de olan Mehmet Ocaktan..

Babasının din görevlisi olduğunu, yakın tarihte vefat ettiğinde cenaze töreni vesilesi ile öğrendiğimiz Yusuf Ziya Cömert.

Yıllarca Tayyip Erdoğan’ın yanında gazetecilik yapan, Mustafa Karaalioğlu..

Bugün kendisini öven kartel medyası mensuplarının, “Akif de ki” şeklindeki alayvari ifadelerle hitap ettikleri, Tayyip Erdoğan’ın en yakınında hizmet veren Akif Beki..

Akif Beki’nin, geçmiş ramazan aylarında olduğu gibi, önümüzdeki Ramazan’da da, bize dini bilgiler verecek olan Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi profesör babası Niyazi Beki..

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