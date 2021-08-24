Davutoğlu'nun gazetesi yalanda İngiliz'i bile geçti!

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İngiliz basınının Türkiye hakkındaki iftira dolu haberinin yankıları sürüyor. BBC ve Guardian gibi İngiliz menşeli medya organlarında, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfedilen ve Türkiye'yi kendilerince küçük düşürmeyi amaçladıkları bir haber yayınlandı. Haberde, İngiltere'nin Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp kuracağı iddia edildi.

Özür dilediler

Yalan habere çok sayıda tepki gelirken, BBC Türkçe'nin yaptığı açıklamada, söz konusu haber nedeniyle özür dilendi. Açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığı kabul edildi.

Muhalifler suspus

Söz konusu haber servis edildikten sonra teyide ihtiyaç duymayan muhalif medya ve siyasi partiler, Türkiye'yi hedef alarak İngilizlerin sözcülüğüne soyunmuştu. İngilizler özür diledikten sonra muhalifler ağızlarını açmadı, yaptıkları kirli paylaşımları silmedi, Türkiye'ye saldırmaya devam etti.

Karar'ın skandal haberi

İngilizler dün akşam saat 17:00 civarında özür açıklaması yaptı. Özür açıklamasından saatler sonra baskıya giren Karar gazetesi, söz konusu haberi gerçek gibi servis etti. İngilizlerin özrüne değinmeyen Karar, "İngiltere de göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi. Anlaşmayı kimle yaptınız" manşetiyle yalan haber üzerinden Türkiye'ye saldırdı.

Haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerine de yer verildi.

Davutoğlu'nun gazetesi, dün gece vakitlerinde biten Galatasaray- Hatayspor müsabakasını da birinci sayfadan duyurdu. Bu durum, gazetenin baskı için gece saatlerini beklediğini gözler önüne serdi. Gece vakti yayına giren Karar gazetesinin, saatler önce özür açıklaması yapan BBC'yi görmezden gelerek Türkiye'ye saldırması, ipinin kimlerin elinde olduğu sorusunu akıllara getirdi!..