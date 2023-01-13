Davutoğlu’nun bu ‘cüreti’ nereden bulduğu belli oldu! Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması yetmiş
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masa için "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerine Halk TV’de ‘Davutoğlu bu cüreti nereden buluyor’ denmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklaması ise bu cüreti nereden bulduğunu ortaya çıkardı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6'lı masada kriz çıkaran sözlerine tepkiler dinmezken, CHP ve İYİ Parti'den gelen zehir zemberek sözlerin ardından CHP'nin fonladığı Halk TV sunucusu Şirin Payzın “Davutoğlu kendinde bu özgüveni nereden buluyor” demişti. Bu özgüvenin nereden geldiği ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinde saklı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Altı partinin lideri eşittir, oy sayısına bakmayız
Kılıçdaroğlu sözlerinde; “Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız.” İfadeleri kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun; "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” bu sözlerindeki cüreti nereden bulduğu ortaya çıktı yorumları yapıldı.