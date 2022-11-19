Davutoğlu’nun bindiği uçak, kokainle yakalanmış!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yönelik "uyuşturucu ticareti" iması tepki çekti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, algı operasyonuna kalkışan Davutoğlu'na yönelik çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Durun canım, kızmayın hemen.

Kokainin sahibi Davutoğlu değil..

Davutoğlu, sözün sahibi..

Kendisinin de bindiği devlete ait bir uçak.. Bunu kendisi beyan ediyor..

Burası çok önemli, altını çizerek yazmış olalım..

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde.

Iskartaya çıkarılıyor..

Sonrasında..

“Türk Hava Kurumu’nun uçakları gibi, boş boş durmasın” diyerek..

Satışa çıkarılıyor..

Şimdi “bir işadamına” dersem..

Adamı tanımıyorum..

Onun için de işadamı demiyorum..

“Parası olan herkese, işadamı denmez, denilmemeli” çünkü..

Uçağı bir kişi satın alıyor..

O “bir kişi” uçak taşımacılığı yaptığını iddia ediyor.

Bu arada bir İspanyola uçağı bir seyahat için kiralıyor..

Bunlar kendisinin anlatımı.

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