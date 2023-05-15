Davutoğlu’nun adamından tarihi itiraf! Ortalık çok fena karışacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi henüz neticelenmese de milletvekili seçimlerinde yine AK Parti galip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun batırdığı CHP ise bir defa daha hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu seçim yenilgilerine bir yenisini daha eklerken, Bay Kemal’in ortaklarından Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, kabak gibi ortada olan gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

Daha düne kadar atıp tutan Ocaktan, “Milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı başarılı bir performans ortaya koymuş bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin oy oranı yüzde 50’ler civarında. Bu sonuçlardan da anlıyoruz ki AK Parti ve MHP toplumun hassas noktalarını daha iyi analiz etmiş, muhalefet ise Millet İttifakı ise toplumun hassas noktalarıyla buluşma konusunda aynı başarıyı sağlayamamış” dedi.



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