Davutoğlu'nun adamı ne içmiş böyle! Rezalet ki ne rezalet

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Akif Beki, Türk basın tarihinin en "yalaka" yazılarından birine imza attı.

Başta "patronu" Davutoğlu olmak üzere altılı masanın tüm isimlerine abartılı övgüler düzen Beki, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansının geri döndüğünü de iddia ederek ne denli yüksekten uçtuğunu gözler önüne serdi.

Beki, özetle şunları kaydetti:

"Rüzgar döndü, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma şansı geri döndü, muhalefette bayram havası esiyor.

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Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'na veda konuşmasında payı olanları, rolleriyle sayıp teşekkür etti.

İlk teşekkür, ev sahibi de olan Saadet lideri Karamollaoğlu'naydı. Altılı Masa'daki buz kırıcı. Önyargı putlarını kırıyor. Sağduyunun sesi. Ayrıştırmanın, kavga siyasetinin panzehiri. İktidarın kavga ettirdiği ortak değer ve sembolleri barıştıran, buluşturan lider. Nefret siyasetinden geçinenleri delirtiyor. Kılıçdaroğlu, bu yüzden onu bilgeliği ve cesaretiyle anıyordu.

Öğreniyoruz ki Davutoğlu, tüm taraflarla görüşebilme birikimini kuşanıp ara buluculuğunu konuşturmuş. Düğümün çözülmesinde oynadığı rolü, Kılıçdaroğlu da teslim ediyor. Reçetesi işe yaramış, tıkanılan yerlerde ortayı o bulmuş. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle "süreci toparlayanlardan". Uykusuz geceleri kurtaranların başında geliyor. Her masaya lazım bir deneyimli formül bulucu.

İmamoğlu ile Yavaş başkanlar, hızır diplomat gibi yetişti. Kılıçdaroğlu'yla Akşener arasında mekik dokudular. Millet İttifakının sadece iki kilit belediye başkanı değiller. Aynı zamanda acil durum jokeri gibi, her krizde göreve hazır bekledikleri görüldü.

Sakinliğiyle bilinen Babacan, Akşener'le gerilmiş masada. İpler az daha kopuyormuş yine. Taşların, yerli yerine oturtulmasında o da gerekli. Yüzleşmeyince ertelenen sorunlar sonra patlıyor. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin perişanlığını gidermek"te çok iş düşeceklerden biri diye anlattı Babacan'ı.

Uysal ise masadaki gençlik enerjisi olarak tarif edilebilir. Peki Kılıçdaroğlu mu neyi temsil ediyor?

Akşener'in masaya vurduğu yumruğu bile 'mertlik' göstergesi diye övdü Kılıçdaroğlu. Girdikleri yolun zorluğunu anlatmak için "bu deliliği birlikte yapacağız" dedi. Emeği inkâr edilemez. İlmek ilmek ördü, masanın sabreden dervişi de o.

MASAYA 'TEKRAR BİSMİLLAH' DEDİRTEN KADIN

Akşener'e gelince; muhalefete yeniden heyecan, iktidar tribünlerineyse hüsran yaşattı. Ayrı bir başlık açmayı hak ediyor.

İktidar fedaileri, masanın kahramanlarından iki isme çok kızgın...

Biri, Karamollaoğlu. Bir kandil gecesi dualı ağzıyla, Saadet Partisinde CHP liderini ortak cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği için. Yetmezmiş gibi, besmeleyle girilen parti binasına Atatürk posteri de astırdı.

(...) İkinci sıradaki hedefleri ise Akşener. Arifeyi gösterip bayramı göstermediği için ona da çok saldırıyorlar. (...)"