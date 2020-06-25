Davutoğlu'nu köşeye sıkıştıracak soru!

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, “Başbakan ol ama Başbakanlık yapma denildiği için" görevi bıraktığını iddia eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çarpıcı sorular yöneltti.

Metiner, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Davutoğlu 'Başbakan ol ama Başbakanlık yapma’ denildiği için görevi bıraktığını söylüyor. Diyen kimmiş? Cumhurbaşkanı. Peki o halde sormazlar mı: Niye görevi kabul ettin? Görevi bıraktığın kongrede niye lidere sadakatsizlik/vefasızlık görürseniz bende 'yüzüme tükürün' dedin?"

İşte Metiner'in o tweeti: