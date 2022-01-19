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Gündem Davutoğlu'ndan Kürtçe paylaşım: Herkes öğrenmeli
Gündem

Davutoğlu'ndan Kürtçe paylaşım: Herkes öğrenmeli

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Twitter hasabı üzerinden yaptığı Türkçe ve Kürtçe paylaşımda, Anadolu'da yaşayan herkesin Kürtçeyi merak edip öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:40:00 -
Davutoğlu'ndan Kürtçe paylaşım: Herkes öğrenmeli

Gelecek Partisi Van Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından ailelere, "Çocuklarımıza seçmeli ders olarak Kürtçeyi seçtirelim" çağrısı yapıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da mesajı alıntılayarak yaptığı hem Türkçe hem Kürtçe paylaşımda, Anadolu'da yaşayan herkesin bu dili öğrenmesi gerektiğini belirtti.

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