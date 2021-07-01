Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçim şartları yeni bir durum gerektirirse, onu o zaman düşünürüz ama şu veya bu partiye, ittifaka eklemlenmek için gelmedik biz." iddiasında bulundu.

Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Çorum'a geldi.

Davutoğlu, kentteki bir konakta basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin seçimlerde hangi ittifakta yer alacakları konusundaki sorusu üzerine Davutoğlu, "Seçim sathı mailine geldiğimizde, tek başına iktidar olmanın bütün gereklerini yaparak seçime gireceğiz. Seçim şartları yeni bir durum gerektirirse, onu o zaman düşünürüz ama şu veya bu partiye, ittifaka eklemlenmek için gelmedik biz." iddialarında bulundu.