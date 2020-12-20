Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı aşılara ilişkin görüşlerini açıkladı.

"Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum"

Davutoğlu, Çin aşısıyla ilgili olarak, "Ülkeyi yönetiyor olsaydım alternatif aşıların tümüyle ilgili bilimsel çalışmaların hepsini toplar değerlendirme yapardım ama aşı gibi toplumsal sağlığı doğrudan ilgilendiren bir hususta demokratik süreçlerin işlediği ülkelerdeki çalışmalara öncelik verirdim. Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Nihayet Çin, bütün bu bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke. Bireysel özgürlükler konusunda demokratik ve şeffaf denetim süreçlerinden geçmemiş bütün sonuçlara biraz daha teenni ile yaklaşırdım" ifadelerini kullandı.