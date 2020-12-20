  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı
Gündem

Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı

Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin aşısına güvenmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:58:00 -
Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı aşılara ilişkin görüşlerini açıkladı.

"Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum"

Davutoğlu, Çin aşısıyla ilgili olarak, "Ülkeyi yönetiyor olsaydım alternatif aşıların tümüyle ilgili bilimsel çalışmaların hepsini toplar değerlendirme yapardım ama aşı gibi toplumsal sağlığı doğrudan ilgilendiren bir hususta demokratik süreçlerin işlediği ülkelerdeki çalışmalara öncelik verirdim. Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Nihayet Çin, bütün bu bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke. Bireysel özgürlükler konusunda demokratik ve şeffaf denetim süreçlerinden geçmemiş bütün sonuçlara biraz daha teenni ile yaklaşırdım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay