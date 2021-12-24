Davutoğlu'ndan Bakan Nebati'ye büyük saygısızlık!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Kendisinin başbakan olduğu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘formalite başbakan’ diyerek saygısızlıkta bulunduğu Davutoğlu, kendisine yapılan küstahlığı şimdi de bakanlara yapıyor.

“Nureddin Nebati ekonomiyi yönetecek ehliyete sahip değil”

Nureddin Nebati‘nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, şunları dile getirdi:

“Herhangi bir kişiye saygısızlık yapmak aklımın ucundan geçmez. Nureddin Bey’in de yapacağı çok şey olabilir, o ayrı bir husus ama Türk ekonomisini yönetecek ve ekonominin ona teslim edileceği ehliyet ve liyakat unsurlarının hiçbirine sahip değildir. Kurumların bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla şu anda Sayın Nebati’nin varlığıyla yokluğu arasında bir fark yok çünkü nihayetinde cumhurbaşkanı karar verecek.”

“Milli Eğitim Bakanı istifa etti. Kim geldi, yardımcısı. Maliye Bakanı istifa etti. Kim geldi, yardımcısı. Şimdi cumhurbaşkanı her bir bakanın altına doğrudan kendisinin atadığı mayınları yerleştiriyor. Aslında bu bakana güvensizliktir”

Bakan yardımcılarının bakanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiğini iddia eden Davutoğlu, bunu “kayyumluk benzeri bir durum” olarak nitelendirdi.

“Lütfi Elvan, Nureddin Nebati Berat Albayrak’tan talimat aldığı için ayrıldı”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan‘ın görevden ayrılma sürecini hatırlatan Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

“Lütfi Bey’in ayrılmasındaki faktör Nureddin Nebati, Berat Albayrak’tan talimat alıyordu veya onunla irtibatlıydı. Yani bir bakan var, bir de görünmeyen otorite var.”