Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye iftira! "2023 seçimlerinde Erdoğan'ı ortada bırakacak"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ecevit'i ortada bıraktığını iddia ederek aynısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yapacağını ileri sürdü. Davutoğlu'nun mesnetsiz sözleri "Cumhur İttifakı içine nifak sokma girişimi" şeklinde yorumlandı.
Bir televizyon programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nı diline doladı.
Herkesi kendisi gibi zanneden Gelecek Partisi Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde yarı yola bırakacağını iddia etti.
Davutoğlu "Bu iktidar 2023 seçimlerini göremez. 2021'de seçim muhtemel, 2022'de büyük ihtimaldir, 2023'e kalması küçük bir olasılıktır" dedi.
“Bahçeli, Erdoğan’ı ortada bırakacak”
Bahçeli'nin seçime giderken ekonominin sorumluluğunu almak istemeyeceğini ileri süren Davutoğlu, "Seçime giderken Bahçeli Ecevit'i ortada bıraktığı gibi Erdoğan'ı da bırakacaktır. Bu ittifakta ben yokum diyecektir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin, "Siyasi fosil, siyasi artık" sözlerine Davutoğlu, "Bahçeli aynaya baksın" diyerek yanıt verdi.