Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye hadsiz tehdit! Tutmayın küçük enişteyi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Bursaspor-Amedspor maçında "Beyaz Toros" ve Mahmut Yıldırım'ın pankartları açılınca olaylar çıktı.

PFDK'ya sevk edilen Bursaspor’a kendi sahasında 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verildi.

Bahçeli: Amed diye bir yer yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursaspor maçında yaşananlar için, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu hepimizin malumdur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezaletti. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler başkadır. Düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır. Gelişmeler karşısında TFF'nin atıl ve aciz kaldığı görüşlerine kulak verilmedi. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vahasıdır. Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek gelecek kuşaklara yapılacak en büyük kötülüktür. Müsamaha etmeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz.

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Davutoğlu, Bahçeli'yi tehdit etti

6'lı masanın ortaklarından biri olan Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından video paylaşarak Devlet Bahçeli'ye seslendi.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarların yaş ortalamasına baktığında kaçı Yeşil'i hatırlar. Nasıl geldi o resimler oraya? Burada bilinçli, organize bir grup şu mesajı verdi: Biz 90'lı yılların o karanlık dönemine geri götüreceğiz. Amed de yoktur diyor Bahçeli. Allah aşkına Bahçeli, Türkmen beyliği var, Kara Amed Türkmen Beyliği. Dede Korkut'u oku Amed yazar. Ya ne korkuyorsunuz isimlerden? Yunus Emre'nin Türkçesi ne kadar mukaddesse Feqiye Teyran'ın Kürtçesi de o kadar mukaddestir. Senin ne haddine bir kültürü yok sayacaksın, kimsin. Ama Bursa'daki olay bir şeyin işareti ise, kim böyle bir provokasyona bulaşırsa bilsin ki 15 Mayıs var. 15 Mayıs'ta hesabı sorulur. Herkes ayağını denk alsın."