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Siyaset Davutoğlu'na ilk seçimde büyük şok! Sadece 17 oy aldı
Siyaset

Davutoğlu'na ilk seçimde büyük şok! Sadece 17 oy aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun iddialı açıklamalarda bulunduğu Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçimlerde partinin adayı sadece 17 oy aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:18:00 -
Davutoğlu'na ilk seçimde büyük şok! Sadece 17 oy aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a gitmişti.

Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde bugün yapılan seçim için iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

İlk zafer olacak demişti

Davutoğlu, "İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." demişti.

Davutoğlu'nun bu açıklamasının ardından Güney beldesinde yaşayan vatandaşlar bugün sandık başına gitti.

Ak Parti fark attı

Yapılan seçimde 1709 oyun kullanıldığı seçimde, geçerli 1606 oyun 1021’ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi.

Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe ise yalnızca 17 alabildi.

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Yorumlar

Sütçü İmamın torunu

Ben Konyalı seçmen olarak sanamı vermiştim oyu sen kim idin seni kim tanırdı ki 49 sen almışsın mitingde Reis ile aranızdaki fark halk nezninde belli oluyordu k.k.nin yanında yer varken acele et eş başkanıliga yürü gonyali yürü
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VATANSEVER

HER SEÇMEN ZEKİDİR, AKILLIDIR, VATANSEVERDİR DİYE BİR İDDİA YOK ZATEN. HAİNİ DE, CAHİLİ DE, TERÖRİSTİ DE BU VATANIN KİMLİĞİNİ TAŞIYOR.
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