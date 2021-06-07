Davutoğlu'na ilk seçimde büyük şok! Sadece 17 oy aldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun iddialı açıklamalarda bulunduğu Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçimlerde partinin adayı sadece 17 oy aldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a gitmişti.
Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde bugün yapılan seçim için iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
İlk zafer olacak demişti
Davutoğlu, "İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." demişti.
Davutoğlu'nun bu açıklamasının ardından Güney beldesinde yaşayan vatandaşlar bugün sandık başına gitti.
Ak Parti fark attı
Yapılan seçimde 1709 oyun kullanıldığı seçimde, geçerli 1606 oyun 1021’ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi.
Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe ise yalnızca 17 alabildi.