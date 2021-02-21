Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler

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Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ ve PKK sevici sözde insan hakları savunucu HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen yargı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.

HDP ile ortak ağız: 'Açık bir hak ihlali'

AYM'yi işaret eden Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi açıklamasında, "Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi kararın alelacele ve siyasi rant elde etmek amacıyla Meclis'e getirtilip okutulması çok açık bir hak ihlaline yol açabileceği gibi, sürecin TBMM itibarını da zedeleyen bir duruma evrilmesine müsaade edilmemeli, bireysel başvurunun neticesi beklenmelidir." denildi.

HDP'li yoldaşlarına akıl verdiler

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşmiş olsa da AYM’nin, bireysel başvuru sürecinde hukuka aykırılığın tespiti ve ihlal kararı verme ihtimali son derece güçlü bulunmakla, mahkumiyet kararının TBMM de okunmayıp bireysel başvuru süreçlerinin sonucu beklenerek teamüller gereği dönem sonuna bırakılması gerekmektedir"

'Çıplak arama' yalanını öne sürdüler!

"Yargıtay onama kararının milletvekili Gergerlioğlu’nun emniyet ve cezaevlerinde işkence yapıldığı ve özellikle 'kadınların çıplak aramaya tabi tutulduğu' yönündeki iddialarına Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üst düzey devlet ve iktidar partisi mensuplarının şiddetli karşılık vermeleri ve milletvekilini hedef göstermeleri sonrasına denk gelmesi ve dava dosyalarının Yargıtay’daki rutin bekleme sürelerine göre çok hızlı bir şekilde karara çıkarılmış olması, kararın iktidarın baskısı altında verildiğine dair haklı kaygılara neden olmuş, yüksek yargı güven kaybına uğramıştır.

'Milletvekilliği yapma hakkına müdahale'

"Mahkumiyete ilişkin soruşturma Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilmesinden önceki bir dönemde başlatılmış ve dava açılmış olsa dahi Anayasa m.83/2 gereğince yargılamanın durdurulmamış olması ve zorlama yorumlarla sürdürülerek mahkumiyet hükmü verilmiş olması milletvekili dokunulmazlığına ve siyaset yapma hakkına müdahaledir. Gergerlioğlu’nun adil yargılanma başta olmak üzere Anayasa ve AİHS de koruma altına alınmış hakları ihlal edilmiş olmakla Anayasa Mahkemesi tarafından da kendisi hakkında ihlal kararı vermesi kuvvetle muhtemeldir."

Milletvekilliği neden düşecek?

Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası, 'Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur' hükmünü içeriyor. HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda okunması bekleniyor.