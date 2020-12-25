Davutoğlu yine gaza geldi, Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak yanlılarına hayal kurdurttu!

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ancak halktan rağbet görmeyen Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak gündemde tutunmaya çalışıyor.

Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada CHP ve diğer muhalefet partilerini eleştirerek "yerli ve milli muhalefetin inşa edileceği" ile ilgili sözlerini çarpıtan Davutoğlu, olmayacak duaya 'amin' dedirtti.

Davutoğlu, Erdoğan'ın "yerli ve milli muhalefeti kuracağız" sözleri ile seçimleri kaybederek muhalefete hazırlandığı yorumunda bulundu. Davuoğlu yerli ve milli iktidarı da kendilerinin kuracağını iddia etti. Davutoğlu'nun 'iktidar olacağız' vaadine konuşma yaptığı salonda bulunan az sayıda partili alkış tuttu.