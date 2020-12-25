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Gündem Davutoğlu yine gaza geldi, Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak yanlılarına hayal kurdurttu!
Gündem

Davutoğlu yine gaza geldi, Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak yanlılarına hayal kurdurttu!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu fena gaza geldi. Partisinin genel merkezinde konuşma yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli muhalefet sözlerini çarpıtarak salonda bulunan az sayıdaki partiliye iktidar hayali kurdurttu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:05:00 -

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ancak halktan rağbet görmeyen Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak gündemde tutunmaya çalışıyor.

Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada CHP ve diğer muhalefet partilerini eleştirerek "yerli ve milli muhalefetin inşa edileceği" ile ilgili sözlerini çarpıtan Davutoğlu, olmayacak duaya 'amin' dedirtti.

Davutoğlu, Erdoğan'ın "yerli ve milli muhalefeti kuracağız" sözleri ile seçimleri kaybederek muhalefete hazırlandığı yorumunda bulundu. Davuoğlu yerli ve milli iktidarı da kendilerinin kuracağını iddia etti. Davutoğlu'nun 'iktidar olacağız' vaadine konuşma yaptığı salonda bulunan az sayıda partili alkış tuttu. 

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