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Medya Davutoğlu yancısı hafız yazar, yüksekten uçtu! Sen ne içiyorsun böyle
Medya

Davutoğlu yancısı hafız yazar, yüksekten uçtu! Sen ne içiyorsun böyle

Ahmet Davutoğlu'nun yalaka takımının as elemanı Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat metni”ni yere göğe koyamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:42:00 -
Davutoğlu yancısı hafız yazar, yüksekten uçtu! Sen ne içiyorsun böyle

Ahmet Davutoğlu'nun yalaka takımının as elemanı Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat metni”ni yere göğe koyamadı. Daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen altılı masanın "-cak'lı, -cek'li" sözde projelerine övgüler düzen Ocaktan, Davutoğlu'ndan "aferin"i kaptığı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Millet İttifakı’nın Ankara Congresium Merkezi’ndeki “Ortak Politikalar Mutabakat metni” adı verilen hükümet programının açıklanmasını televizyondan izlerken içimden işte ‘büyük koalisyon’ diye düşündüm.

Gerçekten de siyasi tarihimizde farklı partilerden oluşan bir ittifak, ilk kez Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili böylesine kapsamlı çözüm politikaları üreten ve de bu politikalarda ortak mutabakat sağlanan bir hükümet programı hazırlıyor. Öncelikle bu çalışmanın, Türk demokrasisi adına çok değerli bir kazanım olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Kabul etmek gerekiyor ki 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500 maddelik bir eylem planı bile başlı başına ciddi bir iktidar hazırlığına işaret ediyor ve övgüyü hak ediyor. Bir kere altı siyasi partinin uzmanları, Türkiye’nin bütün kurumsal yapılarını tahrip eden, devleti liyakat ve ehliyetten uzaklaştıran, kısacası iktidarın tedaviye muhtaç hale getirdiği ülkeyi ayağa kaldırmak için önce hastalığın bütün aşamalarını tespit etmişler, sonra da tedavi yöntemlerini sıralamışlar. (...)"

 

 

 

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