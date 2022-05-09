Davutoğlu yancısı "hafız yazar" iyice zıvanadan çıktı

Ahmet Davutoğlu tak diye emrediyor, yancısı Mehmet Ocaktan şak diye yerine getiriyor... Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde köşe işgal eden "hafız" Ocaktan, yine "Soros artığı" Osman Kavala'ya sahip çıktı. Ocaktan, Kavala kararından hareketle Türkiye'de hukukun işlemediğini iddia ederek bir defa daha tıynetinin gereğini yerine getirdi.

"Türkiye, içerideki yönetilemezlik sorununa ilaveten demokratik dünyaya kapılarını kapatan öyle bir süreci başlatmış bulunuyor ki hepimizin geleceğini derinden etkileyecek olan çok ağır bir fatura bizi bekliyor'' iddiasında bulunan Ocaktan, "Uzun süredir zaten komada olan hukuki görünürlüğümüz, son olarak Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor." herzelerini yumurtladı.

Ocaktan yazısında, "Türkiye, içerideki yönetilemezlik sorununa ilaveten demokratik dünyaya kapılarını kapatan öyle bir süreci başlatmış bulunuyor ki hepimizin geleceğini derinden etkileyecek olan çok ağır bir fatura bizi bekliyor. Şu günlerde iktidar cenahı dahil, neredeyse bütün siyasi yapılar ve toplumun önemli bölümü mülteciler üzerinden tehlikeli bir ırkçılık sınırda dolaştığı için önümüzdeki karanlık tablonun pek farkında değiliz belki lakin Türkiye uluslararası demokratik kurumlardan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzun süredir zaten komada olan hukuki görünürlüğümüz, son olarak Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor. Demokrasi ve hukuk alanındaki görüntümüz sadece Kavala davasıyla bugünlere gelmedi elbette. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz ilk günden buyana, bütün demokrasi endekslerinde hızla dibe doğru ilerliyoruz." görüşlerini ileri sürdü.