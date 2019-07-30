Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partiler kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı harekete geçtiğini yazdı.

"Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Erdoğan için "Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda" ifadesini kullanan Selvi, "Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak." diye yazdı.

Erdoğan'ın İl Başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” açıklamasını hatırlatan Selvi "Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor." dedi.