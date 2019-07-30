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Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na karşı harekete geçeceğini öne sürdü. Selvi, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'ndan sonra ilk ziyaretlerini Kayseri ve Konya'ya düzenleyeceğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:17
Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partiler kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı harekete geçtiğini yazdı. 

"Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Erdoğan için "Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda" ifadesini kullanan Selvi, "Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak." diye yazdı.

Erdoğan'ın İl Başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” açıklamasını hatırlatan Selvi "Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:17
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Gazeteci Abdulkadir Selvi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Abdullah Gül
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Ali Babacan

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