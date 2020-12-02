Davutoğlu ve Babacan'a Fatih Altaylı bile isyan etti

Habertürk Tv ekranlarında yayına da çıkarttığı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu her fırsatta güzelleyen Fatih Altaylı, her iki isime birden isyan etti.

2013 yılında da yüzde beşlik bir satış yapılmıştı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesinin ardından yapılan eleştirileri konu edindi. "Bu İstanbul Borsası’nın ilk satılışı değil. 2013 yılında da Nasdaq’a yüzde 5’i satılmıştı. O zaman da fiyat açıklanmamıştı, her şey büyük gizlilik içinde yapılmıştı." diyen Altaylı, Davutoğlu ve Babacan'ın o günler AK Parti'de siyaset yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

'O gün en yetkili konumdaydılar'

"Bugün AKP içinde yer almayan iki önemli siyasi şahsiyet Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan o gün en yetkili konumdaydılar. Bu yüzden CHP’nin itirazı geçerlidir. DEVA ve Gelecek’in itirazları ise anlamsızdır. Buna verecekleri bir yanıt var ise onu da dinlemeye hazırım."

'İtirazları komik oluyor'

"Bir siyasi parti, kamu yatırımlarının yabancılara satılmasına karşı çıkabilir. Hele hele bu parti kendini sol olarak konumluyorsa bu çok sıradan bir durumdur ve bu tavrı yüzünden kimse bu partiyi suçlayamaz. Bu siyasi bir duruştur. Bu yüzden de CHP İstanbul Borsası’nın yüzde 10’unun Katar’a satılmasına karşı çıkabilir. Ancak başka bazı partilerin bu satışa karşı çıkması o partiler açısından inandırıcı bir eleştiri olmaz. Komik olur"