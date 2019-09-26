Davutoğlu ve Babacan neden ayrı?

Hakan Albayrak bugünkü "Davutoğlu ve Babacan niye ayrı?" başlıklı yazısında iki isim arasında neden tek bir parti konusunda uzlaşı sağlanamadığı konusunu değerlendirdi. Albayrak, bunun sebebinin "Babacan'ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu'na rezervi yüzünden" olmadığını söyledi.

İşte yazının ilgili bölümü:

Davutoğlu, youtube'daki Bidebunuizle programında bu ayrılığın sebebi sorulduğunda “Ben de bilmiyorum ve anlam veremiyorum” demişti. Çok sevdiği, saydığı, takdir ettiği Babacan ve arkadaşlarıyla beraber olmak için aylarca çabalamış, fakat beyhude. Liderlik konusunda bir anlaşmazlık mı vardı? Ciddi siyasi görüş farklılıkları mı ortaya çıkmıştı? Ne biri ne öteki diyor Davutoğlu: “Aramızdaki ayrılık, genel başkanlık ya da aradaki görüş ayrılığı sebebiyle de değildir.”

Babacan'ın çevresindeki bazı kimselerin...

Kulislere vakıf olanların zaten bildiği gibi; beraberlik, Babacan'ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu'na rezervi yüzünden gerçekleşemedi ve gerçekleşemiyor. Bu rezervin sebebini kamuoyuna nasıl anlatacakları merak konusu. Babacan'ın Karar'a verdiği mülakattaki açıklama, aslında açıklama filan değil. Davutoğlu ile dost olduklarını vurguladıktan sonra "Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı” dedi Babacan. Halbuki yeni bir harekete niye gerek duyduklarını izah ederken zikrettiği siyasi öncelikler (özgürlük, adalet, akılcı ekonomi yönetimi vs, vs, vs), Davutoğlu'nun “manifesto”sundakilerle yüzde yüz örtüşüyor. “Yöntem”den istişare prensibine riayeti anlayacaksak, o da iki hareketin müştereği. Ve Babacan tüm toplum kesimlerini kucaklayacak çoğulcu bir hareketten söz ettiğine göre, o harekette üslup farklılıklarına tahammülsüzlük düşünülemez. Aynı tornadan çıkmış kimselerden müteşekkil bir kadroyla çoğulculuk mu olur?

Neyse işte… İkisinin yolları şimdilik ayrı ve belki bunda da bir hayır vardır. Bidebunuizle'deki mülakatta “Ben beraber olabilmek için elimden geleni yaptım. Şu anda da bu bir süreçtir. Önümüzdeki dönem neyi gösterir bilemem” diyen Davutoğlu ve arkadaşları, beraberliğe hâlâ şans tanımakla beraber, mevcut durumun gereğini yapıyor, kendi yollarını çiziyorlar.

Davutoğlu'na yüzde 8, Babacan’a 6-7

Ciddi bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından son üç ayda yapılan ve müşteriye mahsus olduğu için sonuçları kamuoyuna açıklanmayan iki ayrı ankette “Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna olumlu cevap verenlerin ortalaması yüzde 8'in üzerinde imiş; öyleyse bu yol bereketli bir yol olacağa benziyor. Daha ortada parti yokken yüzde 8-9… İşittiğimize göre söz konusu anketlerde “Babacan'ın kuracağı partiye” destek de bu bakımdan hiç azımsanacak gibi değil; yüzde 6-7 civarında.