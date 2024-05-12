Davutoğlu ve Babacan ne hallere düştü! Dünün başbakanı ve bakanı CHP'lilerin mizah elemanı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, solcuların mizah malzemesi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarıyla 6'lı masada yer alıp, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan mağlubiyetin ardından tarihe gömülen, olmayan oylarıyla CHP listesinden TBMM'ye yüksek sayıda milletvekili gönderip, oylarının olmadığı da yerel seçimlerde tescillenen geçmişin başbakanı Davutoğlu ile bakanı Ali Babacan, mizah malzemesi yapıldı.
Özlem Gürses'in sunduğu Soğuk Savaş programında, konuğa "Seçim sonuçlarının mikroskobik ortamda incelenmesine ne ad verilir?" sorusu yöneltildi.
Programın konuğu soruya, "DEVA ve Gelecek Partisi’nin oy oranları" cevabını verdi.
İkili ardından kahkahalar attı.
Babacan ile Davutoğlu'nun düştüğü içler acısı durum sosyal medyada da gündem oldu.
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