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Davutoğlu uyardı! Gül adaylıktan vazgeçti

Kulislerde, Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül arasında geçen görüşmede, Davutoğlu'nun Gül'e “Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız yanlış yaparsınız” dediği belirtilirken Gül'ün de bugün 'aday değilim' diyeceği konuşuluyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:35
Davutoğlu uyardı! Gül adaylıktan vazgeçti

Davutoğlu’nun, muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan Abdullah Gül’e “Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız yanlış yaparsınız” dediği belirtildi.

Muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan ancak aday olma ihtimali giderek azalan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugün yapacağı açıklama ile tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.

Kulislerde, Gül’ün “Aday değilim” diyeceği belirtilirken, geçtiğimiz günlerde Gül ile yaptığı görüşmeyi yakın çevresine anlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Bana adayım ya da değilim demedi” görüşünü aktardığı öğrenildi.

Gül’ü yakından tanıyan isimlerin aktardığına göre, “Gül’ün sıfır riskle” hareket etmek istemesi, ancak muhalefet cephesinde yaşanan çatlak nedeniyle, “Aday olmak fikrinden” vazgeçtiği belirtiliyor. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde, Gül’ün bugün yapacağı basın toplantısında, olayların “kendi inisyatifi” dışında geliştiğini, ancak aday olmayı düşünmediğini söyleyeceği görüşü dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:35
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • A.YücelA.Yücel16 dk önce
    Gül en başından aday değilim demediği için, bugün aday değilim dese bile Ak Partili seçmen gözünde itibarını sıfırlamıştır.
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