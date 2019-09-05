Davutoğlu toplantısında çıkan karar: Tebligat sonrası sesimiz daha gür çıkacak

Sezai Erhan Yeni Akit Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti MYK’da kendisi ve eski milletvekillerinden Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ’ın ihraç kararını değerlendirmek için dün İstanbul’daki çalışma ofisinde toplantı düzenledi.

Toplantıya 25 isim katıldı

İhraç kararı çıkan isimlerden Abdullah Başçı’nın il dışından olduğu için katılmadığı toplantı saat 13.30 da başladı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya eski İstanbul İl başkanı Selim Temurci’nin de aralarında olduğu yaklaşık 25 isim katıldı.

Haftaya bir kez daha toplanılacak

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları , AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Selçuk Özdağ’a yönelik paylaşımları, ihraç kararının olası gerekçeleri, hangi konuşmalarının parti programına aykırı olabileceğine kadar hukuki açıdan da çok geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda resmî tebligatın kendilerine ulaşmasıyla birlikte yeniden aynı ve saat yerde bir araya gelinmesine karar verildi.

Tebligat hafta sonu ulaşmış olacak

Öte yandan, ihraç kararı istemine dair resmî tebligatın bu hafta sonu Davutoğlu ve eski 3 Milletvekiline ulaşabileceği belirtildi. Toplantı sırasında AK Parti eski milletvekillerinden Feramüz Üstün’ün sosyal medya hesabından Davutoğlu’na verdiği destekte takdir edildi.