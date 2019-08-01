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Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 9 Ağustos’ta memleketi Konya’yı gidecek ve manifestosuna benzer şekilde AK Parti’ye eleştirilerini sürdürecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

31 Mart yerel seçmelerinin ardından yayımladığı ve manifesto olarak tabir edilen açıklamasının ardından yen parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, 9 Ağustos’ta memleketi Konya’ya gidecek.

Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Konya ziyaretinde hem Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem de parti yönetimine dair eleştirilerini sürdüreceği ve yol haritası ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.

“Yeniden şahlanış” sloganı kullanılıyor

Davutoğlu’nun Eylül ayında ise Sakarya ve Manisa’da da bazı programlara katılacağı ve kendisine eski milletvekillerinden Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, Selçuk Özdağ ile Feramüz Üstün’ün de eşlik edeceği öğrenildi. Ramazan ayında memleketi Konya'da bir iftara katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada da, "Ya yeni bir hâl ya izmihlal" diyerek stratejisini açıklamıştı. Sosyal medyada Davutoğlu'nun Konya ziyaretinin duyuruları yapılmaya başlanırken, "Anadolu'nun bağrında... Yeniden şahlanış! Yeniden diriliş!" sloganının kullanılması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. Konya
  4. Ayhan Sefer Üstün
  5. Abdullah Başcı
  6. Selçuk Özdağ
  7. Başbakan Ahmet Davutoğlu

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