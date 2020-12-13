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Siyaset Davutoğlu: Partimizde HDP'liler de var, genel başkan yardımcımız Hristiyan
Siyaset

Davutoğlu: Partimizde HDP'liler de var, genel başkan yardımcımız Hristiyan

Partisinin yapısını anlatan Ahmet Davutoğlu, "Aramızda rahmetli Ecevit'e yakın olmuş DSP'li arkadaşlarımız da var, HDP'liler de var. İlk defa bir hıristiyan vatandaşımız genel başkan yardımcımız oldu Etyen Bey." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:46:00 -
Davutoğlu: Partimizde HDP'liler de var, genel başkan yardımcımız Hristiyan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir televizyonunun canlı yayın programına konuk oldu.

Programda partisinin iç yapısını anlatan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin çok çeşitli oluşumundan övgüyle bahsetti.

"Türkiye çapında 100 bin üyeye yaklaşıyoruz diyen" Davutoğlu, üyelerin hepsinin gerçek üye olduğunu belirterek; her görüşten insanı içlerinde barındırdıklarını, diğer partilere benzemediklerini söyledi.

"Partimizde HDP'liler de var"

Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Gelecek Partisi bazı partilerde olduğu gibi değil. Böyle bir dönemde gerçek şahıslar ortaya çıkar. Aramızda ülkücülükten ve devrimcilikten 12 Eylül'de hapishanelerde yatmış arkadaşlarımız da var. Aramızda rahmetli Ecevit'e yakın olmuş DSP'li arkadaşlarımız da var, HDP'liler de var. İlk defa bir hıristiyan vatandaşımız genel başkan yardımcımız oldu Etyen Bey."

 

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