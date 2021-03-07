Davutoğlu medyası koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu’na koltuk değneği oldu!

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Parti içi muhalefet ile başı belada olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imdadına Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi koştu.

Karar gazetesinde yer alan haberde Metropoll’ün anketi paylaşıldı. Türban yasağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti tarafından kaldırıldığını unutan gazete, “Türkiye’de başörtüsü sorunu yok” başlığını attı.

Söz konusu haberde “CHP’lilerin yüzde 80’inin yasağın karşısında durması Kılıçdaroğlu’nun revize ettiği parti politikalarının tabanda da karşılık bulduğunu gösterdi.” İfadelerine yer verilerek, parti içi muhalefet ile başı ciddi anlamda belada olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili PR çalışması yürütüldü.

İnce’nin yeni parti hamlesiyle peş peşe gelen istifalarla koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda ‘başörtüsü’ konusundaki gerçek bakış açısını ortaya koymuştu.

Türbanlı kıza küstah cevap!

Kılıçdaroğlu geçmişte “Başörtümle okumak istiyorum” diyen türbanlı bir genç kıza “Devletin kuralları var. Bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur” demişti.

Gericilikle suçlamıştı

Yine aynı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa." ifadelerine yer vermişti.

Karar’dan PR çalışması

‘Başörtüsü’ konusunda gerçek fikirlerini daha önce ortaya koyan Kılıçdaroğlu’nun, türban yasağının AK Parti tarafından kaldırılmasının ardından takındığı ‘başörtüsü yasağına’ karşı tutum samimiyetsizlikten uzak bir davranış olarak değerlendirilirken, Davutoğlu medyasının da sanki yasağı Kılıçdaroğlu kaldırmış gibi bir izlenim vererek PR çalışması yürütmesi ise ‘aymazlık’ olarak yorumlandı.