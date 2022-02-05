Davutoğlu, korkudan o isme telefon bile açamamış

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı canlı yayın programında isim kullanmadan kendisine yönelik sarf ettiği sözlere çok sert bir yazı ile cevap vermişti. "Ahmet Bey: Tarih konusunda pek cahil sayılmam ve özellikle de yakın tarihi maalesef iyi bilirim! Bildiğimin delilleri de üstüste konulduklarında yükseklikleri sizin boyunuzun yarısını geçen, tamamı belgeye dayanan ve bazısı konusunda tek kaynak olan kitaplarımdır!" ifadelerini kullanan Bardakçı, Davutoğlu'nun FETÖ yöntemi ile sübliminal mesajlar verdiği iddiasına karşılık da "Şimdi size bir teklifim var Ahmet Bey: Benim geçmişte yahut şimdi FETÖ ile en ufak bir rabıtamı bulun; hem vallahi, hem de billâhi, gelecek seçimde oyum helâlinden sizindir!" demişti. Davutoğlu, yediği tarihi ayar sonrası kendisine geldi ve ilk iş olarak Bardakçı'nın dostu Fatih Altaylı'yı arayıp "Benim kastettiğim kişi Bardakçı değildi" diyerek kıvırdı. Davutoğlu'nun doğrudan Bardakçı'yı değil de Altaylı'yı araması ise "Ahmet Bey, Murat Bardakçı'yı aramaya bile korkuyor" yorumlarına sebep oldu. İşte Fatih Altaylı'nın, kendisini arayan Davutoğlu'nun söylediklerini aktardığı HaberTürk'teki o yazısı:

"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aradı dün.

Hem bir konuda bilgi vermek hem de katıldığı Teke Tek programının yarattığı etki için teşekkür etmek istemiş.

Program sırasında sorduğum bir soruya verdiği yanıta, Murat Bardakçı’nın gösterdiği tepki ile ilgili bilgi.

Soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2. Abdülhamit’i birbirine benzetip, “Abdülhamit’i devirmek isteyenlerin de sonrası için bir planı yoktu” şeklindeki yorumlar hakkında ne düşündüğü idi.

Davutoğlu da bunun hiçbir mantığı olmadığını, tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını, o günkü dünya ile bugünkü dünyanın çok farklı olduğunu, o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi de kıyaslamanın mümkün olmadığını anlattı.

Böyle bir tez ileri sürmenin bilgisizlik olduğunu ileri sürdü.

Davutoğlu’nun bu sözleri üzerine de daha önce böyle bir yazı yazmış olan Murat Bardakçı, Davutoğlu’na hayli ağır bir yazı yazdı.

İşte Ahmet Davutoğlu bu konuda bilgi vermek istemiş.

“Fatih Bey, Murat Bardakçı dostunuz biliyorum. Sizin sorduğunuz sorudan yola çıkarak bana ağır bir yazı yazmış. Bu, Murat Bey’in bana ilk ağır yazısı değil. Daha önce de kadim kelimesinin anlamını bilmediğimi yazdı. Kadim’in artık mevcut olmayan demek olduğunu, mevcudiyetini sürdüren şeylere kadim denmeyeceğini söyledi ve beni cehaletle suçladı. Kadimin ne anlama geldiğini bilirim. Başlangıcı belli olmayan, öncesiz demektir ama artık olmayan demek değildir. Yine de yanıt vermek istemedim.

Ancak bu kez alınganlığı gereksiz.

Sizin sorunuza yanıt verirken, Murat Bey’in bu yönde bir yazısı olduğunu bilmiyordum. O yazıyı okumamıştım. Ama başka birtakım kişilerin bu yönde yazdığını ve konuştuğunu biliyordum. Ama emin olun Murat Bey’in yazısından haberdar değildim. O yüzden de sözlerimin hedefi o değildi. FETÖ’cü taktikler derken de asla Murat Bardakçı’yı kastetmedim. Kastettiğim kişiler bazı tarihçilerdi. O yüzden boşuna alınganlık göstermesine gerek yok.” "