Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığını böyle savundu!

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da katıldığı iftar programından sonra seccadeli pozu çok konuşulmuştu.

Fotoğraf çekildiği esnada yerdeki seccadenin üzerine basan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

CHP lideri, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Skandal seccade pozunun yankıları devam ederken Altılı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Elif Çakır ile Taha Akyol'un sorularını yanıtladı ve tartışma konusu olan olay hakkında yorumda bulundu.

''AKLINI DA MI KAYBETTİ?''

Seccade fotoğrafına ilişkin konuşan Davutoğlu, şunları aktardı;

"Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı?"

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''YÜZDE 60'A YÜZDE 40 BİTER''

"Muhafazakar seçmen soğutulmaz, Kürt seçmen de tedirgin olmazsa kazanıyoruz" diyen Ahmet Davutoğlu, "Bizim tarafta bir hata olmazsa, bir söylem hatası olmazsa, kendi içimizde bir hata olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak, muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde 60 yüzde 40 gibi biter. Ben seccadeyi bir hata olarak görmüyorum orada bir irade yok." şeklinde konuştu.