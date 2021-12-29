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Gündem Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na bir kez daha kefil oldu: İktidar gidince kazanımlar kaybedilmez!
Gündem

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na bir kez daha kefil oldu: İktidar gidince kazanımlar kaybedilmez!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İktidar gidince kaos çıkmaz kazanımlar kaybedilmez” diyerek Kılıçdaroğlu’na ‘kefil’ olduğunu bir kez daha ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:22:00 -
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na bir kez daha kefil oldu: İktidar gidince kazanımlar kaybedilmez!

İktidar ve koltuk hırsıyla büyük savrulmalar yaşayan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ı indirmek için kirli ilişkilerini söylemleriyle pekiştiriyor. 

Yine Kılıçdaroğlu’na ‘kefil’ oldu!

Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Davutoğlu konuşmasında, “İktidardan şikayet edip yine onları destekleyenler ‘Devlet zarara uğrar mı?’, ‘Kazanımlar zarara uğrar mı?’ diye korkuyor. Hiç kimse tereddüt etmesin bu iktidar gidecek, toplumsal düzeni kaosa sokacak hiçbir şey yaşanmayacak” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘kefil’ olduğunu bir kez daha açıkladı.  

“İhanet edersem yüzüme tükürün” demişti

Öte yanadn Ahmet Davutoğlu, AK Parti’de siyaset yaptığı süreçte “Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” demişti. 

 

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Yorumlar

muzaffer özalp

bu vesileyle bir daha yüzüne tükürdüm gitti.
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asa

tukurume yazik.. 
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