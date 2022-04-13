Davutoğlu ismi mahalleyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Levent Gültekin birbirine girdi

Gazeteci Levent Gültekin katıldığı Halk TV yayınında Demokrat Parti (DP) Lideri Uysal’ı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı Millet İttifakı’ndan uzaklaştırmak isteyen elin operasyon maşası olarak suçladı ve ekledi: 'Bunu kimin yaptığını biliyorum...” DP’li Cemal Enginyurt da, Levent Gültekin'e 'Gel canlı yayında tartışalım" diye meydan okuyup, "Ne biliyorsan söylemezsen namertsin” dedi.

Levent Gültekin Halk TV’de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki açıklamaları sebebiyle eleştirdi. Gültekin Uysal’ın, Cumhurbaşkanlığı aday kriterlerinde yer alan “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” sözleri üzerine Levent Gültekin, şunları söyledi:

'Şu anda bir el operasyon yapıyor' deyip…

“Şu anda bir el Davutoğlu’nu ve Babacan’ı Millet İttifakı’ndan uzaklaştırma operasyonu yapıyor. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Hem de o masada kimin yaptığını biliyorum. Nerelere gidip Davutoğlu ve Babacan’ın aleyhine konuştuğunu, 'hain' dediğini biliyorum. Burada bir oyun var. Gültekin Uysal, 60 bin oyla konuşacak hadde sahip değil. O masadakiler de biliyor bunu. Kemal bey de biliyor bunu.”

Cemal Enginyurt: Gültekin'de bir Demokrat Parti nefreti var

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Levent Gültekin’in bu sözlerine tepki gösterdi. Levent Gültekin’de bir Demokrat Parti (DP) nefreti olduğunu savunan Enginyurt, “Kendisi dün ve bugün aradım. Dedim ki ‘Sende ki bu Demokrat Parti düşmanlığı nedir? 400 bin üyesi olan ve son seçimlerde 460 bin oy almış bir parti. Velev ki 60 bin oy almış olsak bile bu sistemde belirleyici. Demokrat Parti’nin Genel Başkanı’na bu hadsizliği hangi hakla yapıyorsun, senin Demokrat Parti ile derdin ne?’ dedim. (Levent Gültekin’in bu sözleri söyletenin kim olduğunu biliyorum sözleri üzerine) Biliyorsan söylemiyorsan namertsin" die konuştu.

Levent Gültekin, Cuma günü bunu düzelteceğini söyledi

"Gültekin uysal’a akıl verecek adam anasından doğmadı" diyen Enginyurt şöyle devam etti: "Sen nasıl bir TV’ye çıkıyorsun bunu biliyorum diyorsun. Levent Gültekin, Cuma günü bunları düzelticeğini söyledi. Bana çirkin sözler söyledi. Benim 20 yıllık AKP tetikçisi olduğumu dedi. Ben hadsizlik yapıyorsun dedim. Ben hayatını Türk milliyetçiliğine adamış biriyim. AKP’ye 2018 seçimlerine kadar en sert mücadeleyi vermiş bir Türk milliyetçisiyim."

'2018 seçimlerinde Erdoğan için oy istedim'

"2018 seçimlerinde Bahçeli, adayımız Recep Tayyip Erdoğan dediği için siyasette omurgalı olmanın gereği olarak liderimin işaret ettiği aday için oy istedim. Ama MHP’ye oy verin bana oy verin çiftçinin fındıkçının hakkını korurumum dedim. Ordulunun hakkının korurum dedim. 2018’in Eylül ayında 5 bin kişi ile AKP’ye karşı miting yaptım. Millet perişan dedim. Bana nasıl tetkikçi diyorsun. Bana ırkçı diyor. Halk TV’de program çıkışında saldırıya uğradığında ilk saldırıyı kınayan ve geçmiş olsun diyenlerdenim. Halk Tv ile de görüştüm bu yayıncılık değildir dedim."

Enginyurt: Bu tweetin muhatabı ne Davutoğlu ne Babacan’dır

"Cesareti varsa benimle yayına çıkacak. Levent Gültekin’i Demokrat Parti’nin Genel Başkanı’ndan özür dilemeye davet ediyorum. Adamlık da yazarlık da gazetecilik de bunu gerektirir. Hiç kimsenin bir oyu da olsa bir partiye hakaret etme hakkı yoktur. Yüreği yetiyorsa canlı yayında söyleyecek bu sözleri. Halk TV’de karşıma çıksın. Bu tweetin muhatabı ne Davutoğlu ne Babacan’dır. Davutoğlu, darbeye maruz kalmış birisidir. Onuru ile oynanmış birisidir. AKP mağduru birisidir. Ali Babacan’ında AKP tarafından onuru oynanmış birisidir. Uysal’ın tweeti gayet açık ve net.”