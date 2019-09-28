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Davutoğlu ilk ziyaretini Arınç’ın memleketine yapacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Davutoğlu istifası sonrasında ilk ziyaretini 18 Ekim’de Bülent Arınç’ın memleketi Manisa’ya yapacak.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
Davutoğlu ilk ziyaretini Arınç’ın memleketine yapacak

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yeni parti çalışmaları içinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kendisinin istifasının ardından başlayan istifacılarla Ankara ve İstanbul’daki çalışma ofisinde sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

İstifalar kendiliğinden geliyormuş

Davutoğlu ekibi içerisinde yer alan eski bir milletvekili YeniAkit’e yaptığı açıklamada, Ahmet Davutoğlu’nun ihracının ardından her ilde çok sayıda istifanın doğal olarak gerçekleştiğini, kendilerinin hiç bir partiliye istifa et demediklerini belirtti.

Sahada çalışmalar yapılıyor

Davutoğlu ile birlikte hukukçu, bürokrat, eski milletvekilleri, iş dünyası ve akademisyenlerden oluşan bir kadronun bir yandan tüzük ve program diğer yandan teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden eski milletvekili, “Şuanda teşkilatlanma noktasında büyük bir mesafe aldık. Her ilde platforma bağlı toplantılar ve istişareler sürüyor. Ekim ayından sonra asıl sahaya yoğunlaşacağız. Bizim öncelikli hedefimiz çok iyi bir tüzük ve programdır” dedi.

Tüzük ve programına çalışıyoruz

İl ve ilçe başkanlarının belirlenme sürecine tam manasıyla Kasım ayında girileceğini ifade eden eski milletvekili,”Partinin tüzük ve programı bitmeden parti ismi şu, logosu bu demek yanlış olur. Çok iyi bir ekibimiz var. Türkiye’nin sorunlarını kılcal damarlarına kadar bilen bir ekip” diye konuştu.

Karamollaoğlu ile Ekim’de görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu’nun Ekim ayı içerisinde Davutoğlu’nun Beysukentteki çalışma ofisinde bir görüşme yapacağı,ara ara zaten fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Manisa’da partisi hakkında konuşacak

Davutoğlu’nun, tüzük ve program çalışmaları bitmeden İl ziyaretleri yapmaya çok sıcak bakmadığı fakat kendiyle birlikte hareket eden eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın bölgede çok yoğun bir program hazırlığı içerisinde olduğu için 18 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın memleketi Manisa’ya gideceği ve yeni partisiyle ilgili ilk ipuçlarını vereceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu

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