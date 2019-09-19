Davutoğlu için istifa etmişlerdi! ‘Yanılmışız, Allah affetsin’ diyenlere bomba cevap

AK Parti'den istifa ederek Ahmet Davutoğlu'nun yanına gidenlerin açıklamaları polemik konusu oldu. AK Parti eski milletvekili Emin Özden’in, “Oğluma Tayyip ismini verdiğim için pişmanım” sözü Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin gündemindeydi.

İkbal kapısı kapanınca pişman olduğunu söylemiş

"Dilerim yeni partisinde doğan çocuğuna “Ahmet” ismini vermez. Çünkü yarın oradan da ayrılırsa, Ahmet ismini verdiğim için pişmanım diye açıklama yapmak durumunda kalır" diyen Selvi, Özden için "Belli ki ikbal kapısı olması için çocuğuna, “Tayyip” ismini vermiş. İkbal kapısı kapanınca ilk aklına gelen verdiği isimden pişman olduğunu söylemek olmuş." ifadelerini kullandı.

Siyaset kusursuz olmaz

Davutoğlu ile siyaset yapmak üzere AK Parti’den istifa edenlerin bir kısmının sosyal medya hesaplarından, “Yanılmışız, Allah affetsin” diye kayıt düşmelerine değinen Selvi, "Siyaset kusursuz olmaz. Erdoğan da, “AK Parti’nin kimi konularda eksiği olabilir, kusursuzluk inancımızda sadece Allah’a mahsustur” diyor. Ama Allah aşkına, Erdoğan’ı çok sevmişiz Allah bizi affetsin demek de ne iş?" diye tepki gösterdi ve geçmişte Erdoğan'ın destek gören politikalarını sıraladı.