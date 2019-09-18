Davutoğlu için 10 milletvekili hazır!

Ahmet Davutoğlu için AK Parti'de istifa dilekçesi cebinde 10-15 millletvekilinin olduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, Star yazarı Ersoy Dede olayın ahlaki boyutunu yazdı.

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı. AK Parti'de aktif milletvekillerinin gidip gitmeyeceği tartışma konusu olurken, Davutoğlu'nun istifasını açıkladığı toplantıda birkaç eski vekil vardı. Şu ana kadar da milletvekillerinden bir istifa haberi gelmedi.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar AK Parti içinden halen 10 milletvekilinin "istifaya hazır oldukları", ancak ortada bir erken seçim olmadığı sürece kendilerinin transfere sıcak bakmadıkları iddiasında bulunuyorlar.

"Aleni yalan söylemesini istemişler"

Star yazarı Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında kulislerde konuşulan bu konunun ahlaki boyutuna dikkat çekti:

"Yeni hiçbir şey yok. Tek söyledikleri, “Siz kenara çekilin biz yapalım.” Kimse bu numarayı yemeyince bu defa hayali bir 10/15 milletvekili uydurdular. Dediler ki; “Bizim aslında 10/15 milletvekilimiz var fakat istifa etmek için doğru zamanı bekliyorlar.” Şimdi bu sahtekarlık iki türlü izah edilebilir. Ya milletvekili falan yok bu harekete eklemlenmiş. Ya da var ve arkadaşlarından açık ve aleni yalan söylemesini istemişler. ‘Bir süre AK Partiliymiş gibi, Erdoğan’ı seviyormuş gibi görünün’ demişler. Hangisi daha ahlaklı, siz karar verin."