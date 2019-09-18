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Davutoğlu için 10 milletvekili hazır!

Yeni parti kurmaya hazırlanan ve AK Parti'yi bölmeye çalışan Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynakların ortaya attığı AK Parti içinden 10 milletvekilinin "istifaya hazır oldukları" iddiası gündemini korurken, konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
Davutoğlu için 10 milletvekili hazır!

Ahmet Davutoğlu için AK Parti'de istifa dilekçesi cebinde 10-15 millletvekilinin olduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, Star yazarı Ersoy Dede olayın ahlaki boyutunu yazdı.

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı. AK Parti'de aktif milletvekillerinin gidip gitmeyeceği tartışma konusu olurken, Davutoğlu'nun istifasını açıkladığı toplantıda birkaç eski vekil vardı. Şu ana kadar da milletvekillerinden bir istifa haberi gelmedi.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar AK Parti içinden halen 10 milletvekilinin "istifaya hazır oldukları", ancak ortada bir erken seçim olmadığı sürece kendilerinin transfere sıcak bakmadıkları iddiasında bulunuyorlar.

"Aleni yalan söylemesini istemişler"

Star yazarı Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında kulislerde konuşulan bu konunun ahlaki boyutuna dikkat çekti:

"Yeni hiçbir şey yok. Tek söyledikleri, “Siz kenara çekilin biz yapalım.” Kimse bu numarayı yemeyince bu defa hayali bir 10/15 milletvekili uydurdular. Dediler ki; “Bizim aslında 10/15 milletvekilimiz var fakat istifa etmek için doğru zamanı bekliyorlar.” Şimdi bu sahtekarlık iki türlü izah edilebilir. Ya milletvekili falan yok bu harekete eklemlenmiş. Ya da var ve arkadaşlarından açık ve aleni yalan söylemesini istemişler. ‘Bir süre AK Partiliymiş gibi, Erdoğan’ı seviyormuş gibi görünün’ demişler. Hangisi daha ahlaklı, siz karar verin."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti
  3. Ersoy Dede
  4. yeni parti
  5. Ali Babacan
  6. milletvekilleri

YORUM YAZ

  • milletmillet9 dk önce
    Evet bence Ak parti içinde mış gibi davranan vekiller var mesela birisini ben tanıyorum Denizli vekilidir. Bu hainlere mevlam fırsat vermesin. Aslına bakaraanız biz dava adamıyız diyorlar ama bence şimdiki chpkk lılar dava adamı , bakınız partiden kovuluyorlar , yönetimden atılıyorlar ama asla bölücülük yapmayıp tv tv dolaşıp kendi davalarını savunuyorlar. Bizimkilerin davası yokmuş, davaları makam, mevkii ve dünyalıkmış .İşte şimdi biz kaybederiz .Çünkü bunlar davamızdan vaz geçtiler. Davasının arkasında her şeye rağmen duranlar kazanır.

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