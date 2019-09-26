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Davutoğlu her ile bir görevli atadı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinin, teşkilatlanma çalışması kapsamında isim havuzu oluşturdukları, il ve ilçe teşkilatlarında daha seçici olma yoluna gidecekleri ve her ile bir görevli tayin ettikleri öğrenildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:44
Davutoğlu her ile bir görevli atadı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti’den ihraç kararı üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi kuracakları yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları için kolları sıvadı.

Trabzon’da başkan adaylarıyla görüştüler

Davutoğlu ekibinden eski milletvekili Selçuk Özdağ, Trabzon’a giderek kurucu İl başkanlığı için bir takım görüşmelerde bulundu ve terör örgütleriyle hiçbir bağlantısı olmayan, bölgede tanınan ve herkesimi kucaklayacak ismi Kasım ayında resmi olarak atayacağı öğrenildi.

Teşkilatlanma da ‘inçe eleyip sık dokuyun’ talimatı

Davutoğlu, kendisiyle hareket eden milletvekillerini de uyararak, ‘İl ve ilçe teşkilatları için çok seçici olun’ dediği, bu kapsamda kendisiyle hareket eden milletvekilerinin, eski il ve ilçe başkanlarının kendi seçim bölgelerinde harekete geçtiği belirtildi.

Her siyasi görüşten isimler olacak

YeniAkit’e konuşan Davutoğlu ekibi içerisinde yer alan bir isim, Kasım ayında kurulacak partinin en az 75 kişilik kurucular kurulunda MHP, BBP, CHP, İYİ Parti, AK Partililerin yanısıra bürokrat, iş dünyası ve sanat dünyasından da isimlerin olacağını belirtti.

Yeni bir parti binamız olacak

Beysukentteki binanın parti binası değil çalışma ofisi olduğunu, Ahmet Davutoğlu’nun haftanın üç gününü burada görüşmeler ve çalışmalar yaparak geçirdiğini belirterek, “Tüzük ve program üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İsim ve logo çalışmasıyla ilgilenen de bir ekibimiz var. Diğer taraftan Hem buradaki ofiste hem de İstanbul Levent’teki ofisimizde il ve ilçelerden bizlerle hareket etmek isteyenlerle görüşmeler hem Başbakanımız Ahmet Bey, hem bizler yapıyoruz” dedi.

Anketlerde durumumuz çok iyi

Partinin tüzük ve programının Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasıyla paralellik göstereceğini belirten isim, “Demokrasi, insan hakları, adalet, eğitim, ekonomi, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü en önemli hedeflerimizdir. Biz isminde adaletin olupta adaletin olmadığı için bir siyasi partiyle yollarımızı ayırdık. Yeni bir yola milletimizin desteğiyle girdik. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Bu durum daha adını dahi açıklamadığımız partimizin anketlerdeki sonuçlarına da yansımış durumda” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:44
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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