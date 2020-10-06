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Gündem Davutoğlu her gün başka telden çalıyor
Gündem

Davutoğlu her gün başka telden çalıyor

Katıldığı televizyon programında terör sevici HDP'ye destek çıkan ve 6-7 Ekim olaylarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmayı eleştiren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu bugün Twitter hesabından yaptığı, Yasin Börü açıklamasıyla adeta insanların aklıyla alay etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:53:00 -
Davutoğlu her gün başka telden çalıyor

Dün katıldığı televizyon programında HDP ve PKK ile aynı dili konuşan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu bugün sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken PKK’lı teröristlerce şehit edilen 16 yaşındaki #YasinBörü ve arkadaşları başta olmak üzere, 6-8 Ekim olayları sırasında hayatını kaybeden tüm masum vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." dedi.

Dün yaptığı açıklamada HDP'e övgüler düzmüştü

Türkiye'de Başbakanlık yapmış bir isim olan Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında 6 yıldır devam eden Kobani soruşturmasını siyasi olarak niteleyip, Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşların kıskaç altında olduğunu belirterek adeta terörist PKK ile aynı dili konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 yıl sonra başlatılan ve onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan kobani olayarıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör sevici HDP'nin içerisinde teröre mesafe koymak isteyenlerin olduğunu belirterek, soruşturmanın bloklaşmaya davetiye çıkaracağını iddia etti.

Davutoğlu, herkesin terörist kisfesiyle aynı sepete koyulduğunu ve Türkiye'deki demokratik siyasete büyük bir darbe vuracağını belirterek, "Benim için Mithat Sancar da Ayhan Bilgen de Altan Tan da terörist değildir" ifadesini kullandı.

Hızını alamayan Davutoğlu, "6-7 Ekim olaylarında ben 40 günlük Başbakandım. 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı bırakırken, iki konuyu size bırakıyorum dedi. Biri FETÖ'yle mücadele, ikincisi çözüm süreci. Cumhurbaşkanı çözüm sürecine sahip çıkmadı." diyerek adeta iftira attı.

Oysa çözüm süreci terör örgütü PKK'nın Şanlıurfa'da yataklarında uyuyan 2 polis memurunu şehit etmesiyle son bulmuştu. PKK elebaşları yaptıkları açıklamada eylemi de üstlenmişlerdi.

PKK'nın ekmeğine yağ sürdü

Türkiye'deki Kürt kökenli insanların kıskaç altında olduğunu belirten Davutoğlu, PKK ile aynı dilden konuştu. Davutoğlu, "Kürt vatandaşımızın üzerindeki kıskaç kalkmalı. Bu iktidar her kürt potansiyel teröristtir muamelesine maruz kalan kürdün aidiyet bağı zayıflar. Ben Ayhan beyi tanırım. altan beyi tanırım, ikisini eşini de ardım geçmiş olsun dedim." dedi.

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Yorumlar

onuncu köy

Allah seni bildigi gibi yapsin davutoglu...
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Muş

Davutoğlu denen ... senin nekadar çapsız olduğun söylemlerinden belli
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