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Davutoğlu harekete geçti! İşte yeni parti için atılan adım

31 Mart yerel seçimlerinin ardından hem yeni sisteme hem de parti yönetimine dönük eleştirileri ile dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni parti için Ankara'da 4 katlı ofis tuttu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
Davutoğlu harekete geçti! İşte yeni parti için atılan adım

Kuracağı yeni parti için çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 4 katlı ofis tuttu. Davutoğlu, bu kapsamda il ziyaretleri gerçekleştirirken bu süreçte de partinin tüzüğü yazılacak.

Hem yeni sisteme hem de parti yönetimine dönük eleştirileri ile dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi çalışmaları hızlandırdı.

Konya, Ankara, Diyarbakır ve Elazığ'da çeşitli programlara katılıp konuşmalar yapan Davutoğlu yaz boyunca istişarelerini sürdürecek. Davutoğlu'nun önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa'da da bazı programlara katılması bekleniyor.

4 katlı yeni bir ofis

Davutoğlu'nun Ankara'da bir ofisi bulunuyordu. Ancak yeni oluşum ve partileşme tartışmaları üzerine daha büyük bir ofis tutulmasına karar verildi. Beysukent'te 4 katlı yeni bir yer tutuldu. Davutoğlu'nun çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi.

“Bizimki ilkesel bir duruş”

Yaz boyunca görüşmelerini sürdürecek Davutoğlu'nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi. Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, "Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK'da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş" değerlendirmesinde bulundu.

"1-1.5 yıla ihtiyaç var"

Parti kuruluşu için çalışmalar hızlandı ama kuruluş için bir tarih verilmiyor. "Bu iş olgunlaştı. Henüz bir kuruluş takvimimiz yok ama çok uzayacak gibi görünmüyor" diyen siyasetçi, teşkilatlanma için hızlı adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Seçime girme yeterliliğine sahip bir teşkilatlanma yapısı için 1-1.5 yıla ihtiyaç olduğunu söyleyen siyasetçi baskın bir erken seçim olasılığına karşı hazır olunması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
  1. İstanbul
  2. yeni parti
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ankara
  5. ofis
  6. Diyarbakır
  7. Konya
  8. Elazığ
  9. Sakarya
  10. Manisa
  11. MYK
  12. Abdullah Gül
  13. Ali Babacan
  14. AKP

YORUM YAZ

  • AliAli13 dk önce
    Akıt gazetesini actigim zaman gözümüze ilk çarpan davutoğlu ,o yoksa babacan nedir yahu gına geldi şu beceriksiz herifleri görmekten. Sanki maden bulmuş gibi patlatıyor,parlatiyorsunuz .Bunlar bizim bilmediğimiz mallar mı sanki .biri devleti çökertiyordu biri ekonomiyibunların nesini bize haber yapıyorsunuzanlamış değilizbunlardan ne köyolur ne kasaba .denenmemis olsalar amenna......
  • SüleymanSüleyman27 dk önce
    Yeni parti yeni parti Ne partiymiş arkadaş yahu Bir senedir ha bugün kuruluyor ha yarın kuruluyor bir türlü kurulamadı gittiKuracaklarsa kursunlar. Kurmayacaklarsa milleti kafasını karıştirıp durmasınlar artık. Gınaa geldi yaa
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI29 dk önce
    bu devletin, bu milletin ayrılığa, gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı varken, bu tür anlamsız ve manasız girişimlerde bulunmak, vatana ve millete ihanettir. tarihe bu şekilde işlenecek ve yıllarca dilden dile söylenecektir. bunun vebaline girmek, milyonlarca insanın bedduasını almak? mahşerde o milyonlar haklarını helal etmediklerinde, onların hesabı bitinceye kadar ayakta beklemek kolay olmasa gerek. sayın eski cumhurbaşkanı, başbakanı gül ve ekonomi bakanı babacan?
  • ReisReis30 dk önce
    Bu adama başbakanlığı Allah verdi (hani bir hoca çıkıp meydanlarda bağırdı miting yaptı ya; ben hicazda gördüm dedi bana söylediler dedi Allah başbakanlığıDavutoğluna verdi dedi.) Reis aldı...
  • SüleymanSüleyman31 dk önce
    Yeni parti yeni partiNe partiymiş arkadaş yahu. Bir senedir ha bugün kuruluyor ha yarın kuruluyor bir türlü kurulamadı gitti.

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