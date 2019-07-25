Davutoğlu harekete geçti! İşte yeni parti için atılan adım

Kuracağı yeni parti için çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 4 katlı ofis tuttu. Davutoğlu, bu kapsamda il ziyaretleri gerçekleştirirken bu süreçte de partinin tüzüğü yazılacak.

Hem yeni sisteme hem de parti yönetimine dönük eleştirileri ile dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi çalışmaları hızlandırdı.

Konya, Ankara, Diyarbakır ve Elazığ'da çeşitli programlara katılıp konuşmalar yapan Davutoğlu yaz boyunca istişarelerini sürdürecek. Davutoğlu'nun önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa'da da bazı programlara katılması bekleniyor.

4 katlı yeni bir ofis

Davutoğlu'nun Ankara'da bir ofisi bulunuyordu. Ancak yeni oluşum ve partileşme tartışmaları üzerine daha büyük bir ofis tutulmasına karar verildi. Beysukent'te 4 katlı yeni bir yer tutuldu. Davutoğlu'nun çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi.

“Bizimki ilkesel bir duruş”

Yaz boyunca görüşmelerini sürdürecek Davutoğlu'nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi. Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, "Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK'da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş" değerlendirmesinde bulundu.

"1-1.5 yıla ihtiyaç var"

Parti kuruluşu için çalışmalar hızlandı ama kuruluş için bir tarih verilmiyor. "Bu iş olgunlaştı. Henüz bir kuruluş takvimimiz yok ama çok uzayacak gibi görünmüyor" diyen siyasetçi, teşkilatlanma için hızlı adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Seçime girme yeterliliğine sahip bir teşkilatlanma yapısı için 1-1.5 yıla ihtiyaç olduğunu söyleyen siyasetçi baskın bir erken seçim olasılığına karşı hazır olunması gerektiğini belirtti.