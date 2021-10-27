Davutoğlu Erdoğan'a söylediğini yöneticisi Selim Temurci'ye de söyledi mi?

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Başını ABD’nin çektiği 10 büyükelçi, Türkiye’nin iç işlerine burnunu sokarak Gezi finansörü ve Soros artığı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isterken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan haddini aşan bu isimlere sert tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, Dışişleri Bakanına talimat verdiğini ve söz konusu 10 büyükelçinin ‘İstenmeyen adam’ ilan edileceğini açıkladı.

Davutoğlu’ndan rezil eleştiri

Erdoğan’ın Türkiye’nin iç işlerine karışan Haçlı dünyasına karşı dik duruşu büyük takdir toplarken, bu ülkede Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan ise akıllara zarar açıklamalar geldi. Erdoğan’ın 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi şeklindeki dik duruşunu diline dolayan Davutoğlu, "Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz! Bağımsız yargımızın kararlarına karşı iç ve dış müdahalelere hep birlikte karşı çıkalım. Ancak, yargımızın başka başkentlerden talimatlarla çalışabileceği algısını bu iktidar oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Selim Temurci’ye de aynısını söyledin mi?

Erdoğan’a ‘sokak ağzı’ eleştiri yapan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partili Selim Temurci’nin açıklamalarıyla taca çıktı. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün ABD tarafından beslendiğini hatırlatan Selim Temurci, ABD’ye neden 'Personan nan grata’ denmediğinden yakındı. ABD’deki Halkbank davası ve Türkiye’nin kara parada gri listeye alınması meselelerine de değinen Temurci, “Bunlar Türkiye’nin karşısına daha neler çıkaracak göreceğiz’ diyerek Batı’ya eleştirilerde bulundu. Erdoğan’a ‘sokak ağzı’ eleştirisi yapan Davutoğlu’nun Batı’ya tepki gösteren Selim Temurci’ye de ‘Sokak ağzıyla konuşma’ deyip demediği merak konusu oldu.