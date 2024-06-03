Davutoğlu-Erbakan görüşmesinde dikkat çeken 'siyasi denklem' mesajı!

Yeniden Refah Partisi'nin genel merkez binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası Erbakan ve Davutoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Konuşmasına Davutoğlu’na teşekkür ederek başlayan Erbakan, şunları söyledi:

“Bu sohbet esnasında elbette ki iki siyasi parti olarak 31 Mart yerel seçimlerini ve bir önceki 14-28 Mayıs genel seçimlerini ve bunların sonuçlarını değerlendirme imkanını bulduk. İktidar 31 Mart’ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl gelişmeler olabilir, bunlar üzerine istişare ve müzakere yapıldı."

İttifak mı edecekler? 'Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir'

Davutoğlu'nun basın toplantısında kullandığı şu ifadeleri ise ittifak sinyali olarak yorumlandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yeniden Refah Partisi ile kurulduğumuz andan beri istişare zemini hep oldu. Sık sık görüştük. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede birçok hususu ele alma imkanı oldu. 31 Mart seçimlerinin çıkardığı tabloyu detaylı olarak ele aldık. Bu siyasi tabloda iktidar partisinin yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye’nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir”