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Davutoğlu ekibinden açıklama! Partinin kuruluş takvimi belli oldu

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 Ekim'de Manisa'da yapacağı konuşmayla yeni partiyi anlatarak yol haritasını açıklayacağı belirtildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:49
Davutoğlu ekibinden açıklama! Partinin kuruluş takvimi belli oldu

Yeni partinin kuruluş takvimine ilişkin Davutoğlu’na yakın bir kaynak, “Bu ayın sonu önümüzdeki ayın en geç 10’una kadar olur diye düşünüyorum” dedi.

Davutoğlu hem Ankara hem İstanbul'da çalışmalarını yürütüyor

Davutoğlu, iki ayrı ofiste parti çalışmalarını yürütüyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara’da Beysukent’teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul’da Levent’teki ofisinde çalışıyor.

Partinin kuruluş takvimi ne zaman?

Davutoğlu’na yakın bir kaynak partinin “tüzük ve programının aşağı yukarı bittiğini” belirtirken partinin kuruluş takvimine ilişkin de, “Bu ayın sonu önümüzdeki ayın en geç 10’una kadar olur diye düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.

Davutoğlu 18 Ekim'de Manisa'da yol haritasını anlatacak

Davutoğlu’na yakın bir başka bir yetkili de, “18 Ekim’de Manisa’da bir programımız var. Sayın Davutoğlu, Cuma namazı öncesi Manisa’da olacak. Daha sonra ziyaretleri var, ardından da görüşmeleri var, saat 19.30’da bir konuşma yapacak, bu konuşmada gelecek tasavvuru üzerine bina edecek konuşmasını ve yeni yol haritasını açıklayacak. Gelecek tasavvurlarını açıklayacak. Türkiye üzerindeki ümitlerini açıklayacak, yapacaklarını açıklayacak. Yeni yol haritası belli; yeni parti, bu parti üzerine de konuşmalarını yapacak orada” görüşünü dile getirdi.

Partinin ismi belli değil

Yeni partinin ismi henüz belli değil. Hem Ankara hem İstanbul’da ekipler tüzük, program, kurucular kurulu üzerine çalışıyor. Heyetler halinde uzmanların tüzük ve program üzerinde çalıştığı belirtilirken, her konuda sorumlunun olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:49
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu

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