Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times'tan Laura Pitel'e konuştu.

Demirtaş açıklaması

PKK yancısı terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında da açıklama yapan Davutoğlu, tutuklanmasına kendisinin neden olmadığını belirtti. T24'ün aktardığına göre Davutoğlu, "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok" dedi.

Davutoğlu, "sesini ilk yükseltmeye karar verdiğinde" hiçbir ana akım medya organının kendisinin kanallara çıkmasına izin vermediği iddiasında bulundu. Ahmet Davutoğlu, Sputnik Genel Yayın Yönetmeninin sözünü çiğneyerek kendisini konuk eden Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin Sputnik ile RS FM'deki programlarına son verildiğini hatırlattı.

"Ben susarsam Türkiye susar" ayakları

Davutoğlu sözlerini, "Eski bir başbakan olarak ben korkarsam vatandaş konuşamaz. Konuşmak ve düşünmekten korkarsan bir çözüm bulunamaz." diyerek bitirdi.