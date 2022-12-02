Davutoğlu, CHP’ye güvenmiyor mu?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başörtüsü yasası üzerinden CHP'ye güvenmediğini ima eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP’nin genlerindeki dindar insana karşıtlık felsefesinin, Kemal Kılıçdaroğu’nun iki cümlesi ile biteceğine inanmak, saflıktan öte, borsadaki deyimi ile, “keriz silkeleme operasyonu”nun mefulü olmak demektir..

Somut olay ne?

Başörtü yasağı fiilen bitmiş..

Kanun, tüzük gerekmeden bitirilmiş..

Kanunda bir yasak olmamasına rağmen, başörtülüye dünyayı zindan eden CHP çıkmış: “Başörtüyü yasal güvenceye kavuşturalım” demiş..

Aklımıza ilk gelen, “Bu işte bir hinlik var” tespiti ama..

Kimsenin kalbini yarıp bakamayız..

Kimsenin aklındakini okumamız mümkün değil..

Tarihe bakıyoruz..

Yaşanılanlara bakıyoruz. Bir örnek, iki örnekle yetinmiyoruz.

Yıllarca sergilenenlere bakıyoruz..

Olur ya, “Bir ilde yanlışlık vardır, diğer illere de, hatta 81 ildeki uygulamalara bakalım” diyoruz.

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