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Davutoğlu CHP’li eski vekille gezdi

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sert bir dille eleştiren eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ile Konya’da beraber gezdiler.

09 Ağustos 2019 Cuma 20:28
Davutoğlu CHP’li eski vekille gezdi

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın daveti üzerine gittiği memleketi Konya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu’na CHP milletvekili olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok sert sözler söyleyen CHP eski milletvekili İhsan Özkes de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:28
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer58 dk önce
    Ne yapmaya çalışıyorlar anlamak zor fikir ayrılığı olabilir ama bunu Ak-parti içinde istişare ile aşılır ayrı parti kurmak sadece CHP ye yarar zaten hedefte bu. Geçmişten ibret almak lazım

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