Davutoğlu CHP’li eski vekille gezdi
Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sert bir dille eleştiren eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ile Konya’da beraber gezdiler.09 Ağustos 2019 Cuma 20:28
SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın daveti üzerine gittiği memleketi Konya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu’na CHP milletvekili olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok sert sözler söyleyen CHP eski milletvekili İhsan Özkes de eşlik etti.
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