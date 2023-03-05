Davutoğlu, bunu kafaya taktı! Adamları tek tek harekete geçiyor

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde, masadan kalkan Meral Akşener'e yönelik salvolar devam ediyor...

Son olarak, Karar'ın "göstermelik" genel yayın yönetmeni İbrahim Kiras, Akşener'i "tutarsızlık olmak"la itham etti. Kiras, Davutoğlu'ndan aldığı talimatı yerine getirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Haklı olduğu bir taraf yok muydu Akşener’in? İlk bakışta “kazanacak adayla seçime katılmak gerekir” ifadesi itiraz edilemeyecek bir önerme. Tabii ki seçimi kazanabilecek evsafta birinin olması lazımdı adayın. Ancak bunu kamuoyu anketlerinde Kemal Bey’e verilen desteğin İmamoğlu’na ve Yavaş’a gösterilen ilgiden daha az olduğu tespitlerine dayandırıyordu Akşener ve arkadaşları. Oysa işin aslı, bugüne kadarki süreçte esas itibarıyla “aday adaylığı anketi” yapıldı. Bazı isimler az bazıları daha çok ilgi ve destek görüyordu o ankette. Ancak buradaki sonuçların söz konusu isimlerin aday olmaları durumunda alacakları oy miktarını göstermediği ortadaydı. Çünkü 14 Mayıs’ta en nihayet “Bugünkü iktidar gitsin mi kalsın mı” sorusuna cevap verecek insanlar. Bu bakımdan “Falanca kişi muhalefetin adayı olsaydı bu iktidar değişsin derdim, şimdi filanca kişi aday olduğu için iktidar değişmesin diyorum” şeklinde bir tutum gösterecek kaç kişi olabilir? Üstelik itiraz edilen kişi, masada en fazla oya ve sandalyeye sahip ana muhalefet partisinin lideri. Hem de bu ittifakın kuruluşuna bugüne kadarki uyumlu çalışmalarına başarıyla liderlik etmiş olan kişi. Buna karşılık, “Masanın belirleyeceği ortak aday kim olursa olsun destekleyeceğiz” dedikten sonra fikir değiştirip “kazanacak aday” diye tuhaf bir şart ileri sürmek en hafif tanımlamayla tutarsızlıktır."



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