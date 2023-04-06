Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal ne diyecek! Altılı masayı karıştıracak olay

Türkiye'yi önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanının ve TBMM üyelerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerinde aday olabilmek için altılı masada cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdide seçimi kazanabilmek masa dışındaki partilere de vaatlerde bulunduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki küçük partilere 2-3 milletvekili teklif ederken masa dışındaki partiye 5 milletvekili teklif ettiği öğrenildi.

MUHARREM İNCE'YE TEKLİF

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürerek hükümeti kazanmak için 'her yol mübahtır' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. CHP'li Fikri Sağlar 3 Nisan pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlar, "Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir" dedi.

İNCE'NİN TALEPLERİ KILIÇDAROĞLU'NA FAZLA GELDİ

Sağlar-İnce görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından detaylarını gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından açıkladı. Saymaz, Fikri Sağlar'ın İnce'ye Kılıçdaroğlu adına 5 milletvekili teklif ettiğini ancak İnce'nin bu teklifi reddettiğini söyledi. Saymaz "Memleket Partilililere göre Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu adına beş milletvekilliği teklifi getirdi. İnce, bu teklifi reddetti." ifadelerini kullandı.



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Saymaz, İnce'nin farklı taleplerinin olduğunu belirterek bu taleplerin Kılıçdaroğlu'na fazla geldiğini paylaşımına ekledi.

MASADAKİLERE 2-3 VEKİL, İNCE'YE 5 VEKİL

CHP ile Memleket Partisi arasında yaşanan bu pazarlıktan bir ittifak sonucu çıkmazken, şaşkına çeviren bir sonuç tespit edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 yıldır ittifak içinde olduğu Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye 2 yada 3 milletvekilliği teklif ederken, altılı masa ve Millet İttifakı dışında olan Muharrem İnce'ye 5 milletvekili teklif etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu teklifin ortaya çıkmasıyla birlikte masadaki 2-3 vekil teklif edilen partilerin bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.